Відома українська співачка NK | Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню Девочки рулят.

За словами виконавиці, цей трек – маніфест всіх відривних дівчат. Кліп переносить у світ, де живуть сильні, зухвалі, впевнені в собі дівчата, які наче тільки зійшли з обкладинок топових журналів початку 2000-х.

Відеоролик знято в яскравих фарбах, в декораціях переважає рожевий колір. Режисером відео вже традиційно став Леонід Колосовський.

У кліпі разом з Каменських знялися Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Таня Парфілева і найкраща подруга Насті Анна Завгородня. Дівчата постали в трендових кольорах, зухвалих міні, на підборах і з пишними зачісками.

Раніше співачка розповідала, що ця робота вийшла легкою і драйвовою та містить у собі важливе послання для кожної дівчини.

– Мені хотілося запросити для зйомок кліпу класних та ефектних дівчат, які своїм прикладом показують, що ми, дівчата, – такі дівчата. Такі різні, але дуже схожі одна на одну. Наша суперздатність – нести у світ натхнення, любов і в кожну свою справу вкладати всю душу. Так хочу, щоб дівчата завжди пам’ятали, що ми особливі і рулимо світом, кайфуючи по життю, – розповіла Настя Каменських.

Каменських розповіла про новий альбом

На початку березня Настя Каменських анонсувала вихід нового альбому, реліз якого заплановано на кінець весни.

Відомо, що до нового альбому виконавиці увійде 13 абсолютно різних пісень, серед яких вже всім відомі треки Почуття, Vibe та Девочки рулят.

Фото: прес-служба Насті Каменських