Апеляційний суд Великобританії 18 березня розглянув оскарження американського актора Джонні Деппа щодо скандалу з його колишньою дружиною Ембер Херд.

Джонні Депп намагається оскаржити рішення суду щодо програної справи про наклеп проти газети The Sun. Тоді видання звинуватило актора в тому, що він бив свою колишню дружину. Сам Джонні Депп заперечує свою провину.

Адвокати заявили, що суд над актором не був справедливим. Ні Джонні Депп, ні Ембер Херд на слуханні не були присутні. Два судді Апеляційного суду заявили, що не ухвалюватимуть рішення щодо апеляції 18 березня, проте незабаром винесуть рішення щодо справи.

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Під час тогорічного процесу суд розглядав справу Деппа та Херд, під час якого колишня дружина актора звинувачувала його у жорстокому поводженні. Його адвокати стверджують, що ці звинувачення завдали серйозної шкоди репутації актора. Зокрема корпорація Disney відмовилася співпрацювати з актором, а з каталогу Netflix видалили всі фільми з Джонні Деппом.

Депп подав до суду на Херд

Актор Джонні Депп подав до суду на колишню дружину Ембер Херд, попри те, що він програв справу про наклеп проти видання The Sun. Тоді газета звинуватила його у побитті дружини.

Після програшу Деппу пред’явили судовий рахунок на суму не менше $7 млн. Сам 57-річний актор Джонні Депп у суді заперечував всі звинувачення Ембер Херд.