Популярна російська акторка Тетяна Арнтгольц народила другу дитину.

Чоловік артистки, актор серіалу Кухня Марк Богатирьов поділився радісною новиною на своїй сторінці в Instagram. Чоловік опублікував знімок з новонародженим сином на руках.

– У будинку щастя. Син народився! Богатирьов Данило Маркович. У добру путь, – підписав публікацію артист.

Для Богатирьова новонароджений малюк став первістком, а ось Арнтгольц вже виховує 11-річну доньку Машу від першого шлюбу.

Марк і Тетяна вважають за краще не роповідати про особисте життя. Однак у серпні 2020 року стало відомо про заручини пари, які в кінці того ж року таємно одружилася.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 березня, акторка святкує свій 39-й день народження. Ось такий подарунок долі.

Альбіна Джанабаєва вагітна

Співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною. Радісною новиною виконавиця поділилася в своєму мікроблозі.

Така новина викликала чималий резонанс у шанувальників співачки.

Фото: Тетяна Арнтгольц