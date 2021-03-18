PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

У будинку щастя: Тетяна Арнтгольц та Марк Богатирьов стали батьками

Популярна російська акторка Тетяна Арнтгольц народила другу дитину.

татьяна арнтгольц

Чоловік артистки, актор серіалу Кухня Марк Богатирьов поділився радісною новиною на своїй сторінці в Instagram. Чоловік опублікував знімок з новонародженим сином на руках.

– У будинку щастя. Син народився! Богатирьов Данило Маркович. У добру путь, – підписав публікацію артист.

Для Богатирьова новонароджений малюк став первістком, а ось Арнтгольц вже виховує 11-річну доньку Машу від першого шлюбу.

Марк і Тетяна вважають за краще не роповідати про особисте життя. Однак у серпні 2020 року стало відомо про заручини пари, які в кінці того ж року таємно одружилася.

Читайте
Солістка А-Студіо Кеті Топурія народила сина від бізнесмена

Варто зазначити, що сьогодні, 18 березня, акторка святкує свій 39-й день народження. Ось такий подарунок долі.

Альбіна Джанабаєва вагітна

Співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною. Радісною новиною виконавиця поділилася в своєму мікроблозі.

Така новина викликала чималий резонанс у шанувальників співачки.

Фото: Тетяна Арнтгольц

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка