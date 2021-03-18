Британський співак Зейн Малік розповів про стосунки зі своєю дружиною моделлю Джіджі Хадід та про виховання новонародженої дочки Хай.

В одному з інтерв’ю Зейн Малік зізнався, що за останні кілька місяців він сильно зблизився з коханою Джіджі Хадід, а народження спільної дитини вивело їхні стосунки на новий рівень.

28-річний артист зазначив, що батьківство – це неймовірний досвід. За його словами, пара досить легко пристосувалася до змін у житті.

– У нас чудова дитина. Мені і Джі було легко адаптуватися до нового ритму життя. Дочка нам ніби полегшила цей процес: вона дуже добре спить та обожнює своє молоко. Наразі весь час займає тільки годування та зміна підгузників. Звучить, може, жахливо, але мені це безумовно подобається, – поділився Зейн.

Зейн Малік зазначив, що йому подобається проводити дні з дочкою. Також артист наголосив, що Джіджі прекрасно справляється з материнством.

– Той факт, що Хай так легко і швидко дозволила мені влитися в роль батька, мене дуже здивував. Мені подобається проводити дні поруч з нею, грати, дивитися якісь дитячі телешоу, вчити віршики, повзати навколо неї, співати для неї… Це, справді, зовсім інший темп життя, – розповів Зейн.

Джіджі Хадід народила дівчинку

Відома американська модель Джіджі Хадід народила дівчинку у вересні 2020 року.

Батьком первістка став колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік, з яким Джіджі має довгу історію стосунків. Протягом вагітності модель продовжила зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.

Фото: Getty images

Джерело: E!