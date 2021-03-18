Відома американська співачка Брітні Спірс знову звернулася до суду. Виконавиця просить остаточно позбавити її батька опікунства над нею.

Адвокат Брітні Спірс Семюел Інгхем заявив, що збирається звернутися до суду Лос-Анджелеса з проханням позбавити батька співачки Джеймі Спірса опікунства. Він просить призначити опікуном виконавиці Джоді Монтгомері, яка в 2019 році вже тимчасово була ним.

Семюел Інгхем сказав, що представить клопотання на слуханні 27 квітня.

Віднедавна опіку над виконавицею розділили між собою її батько й інвестиційна компанія Bessemer Trust.

Останні 12 років Джеймі Спірс розпоряджається фінансами, майном і контролює особисте життя співачки.

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У серпні 2020 року артистка вже зверталася до суду з проханням назавжди усунути її батька від ролі опікуна. Тоді їй відмовили.

Документальний фільм Framing Britney Spears привернув нову увагу до руху фанатів #FreeBritney.

Фільм про Брітні Спірс

У лютому вийшов документальний фільм Framing Britney Spears – про особисте життя Брітні Спірс, який зняло американське видання The New York Times.

Журналісти розкрили скандальні подробиці та показали найяскравіші моменти з життя артистки.

Після виходу фільму бойфренд Брітні – Сем Асгарі публічно став на захист співачки і виступив проти її батька. Він зазначив, що Джеймі Спірс намагається контролювати не тільки кар’єру і фінанси, а й особисте життя доньки.

Джерело: RAPPLER

Фото: Брітні Спірс