Відома американська співачка Брітні Спірс знову звернулася до суду. Виконавиця просить остаточно позбавити її батька опікунства над нею.
Адвокат Брітні Спірс Семюел Інгхем заявив, що збирається звернутися до суду Лос-Анджелеса з проханням позбавити батька співачки Джеймі Спірса опікунства. Він просить призначити опікуном виконавиці Джоді Монтгомері, яка в 2019 році вже тимчасово була ним.
Семюел Інгхем сказав, що представить клопотання на слуханні 27 квітня.
Віднедавна опіку над виконавицею розділили між собою її батько й інвестиційна компанія Bessemer Trust.
Останні 12 років Джеймі Спірс розпоряджається фінансами, майном і контролює особисте життя співачки.
У серпні 2020 року артистка вже зверталася до суду з проханням назавжди усунути її батька від ролі опікуна. Тоді їй відмовили.
Документальний фільм Framing Britney Spears привернув нову увагу до руху фанатів #FreeBritney.
Фільм про Брітні Спірс
У лютому вийшов документальний фільм Framing Britney Spears – про особисте життя Брітні Спірс, який зняло американське видання The New York Times.
Журналісти розкрили скандальні подробиці та показали найяскравіші моменти з життя артистки.
Після виходу фільму бойфренд Брітні – Сем Асгарі публічно став на захист співачки і виступив проти її батька. Він зазначив, що Джеймі Спірс намагається контролювати не тільки кар’єру і фінанси, а й особисте життя доньки.
Джерело: RAPPLER
Фото: Брітні Спірс