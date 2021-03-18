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Каріна Зуєва |

Знову суд: Брітні Спірс просить позбавити свого батька опікунства

Відома американська співачка Брітні Спірс знову звернулася до суду. Виконавиця просить остаточно позбавити її батька опікунства над нею.

Бритни Спирс

Адвокат Брітні Спірс Семюел Інгхем заявив, що збирається звернутися до суду Лос-Анджелеса з проханням позбавити батька співачки Джеймі Спірса опікунства. Він просить призначити опікуном виконавиці Джоді Монтгомері, яка в 2019 році вже тимчасово була ним.

Семюел Інгхем сказав, що представить клопотання на слуханні 27 квітня.

Віднедавна опіку над виконавицею розділили між собою її батько й інвестиційна компанія Bessemer Trust.

Останні 12 років Джеймі Спірс розпоряджається фінансами, майном і контролює особисте життя співачки.

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У серпні 2020 року артистка вже зверталася до суду з проханням назавжди усунути її батька від ролі опікуна. Тоді їй відмовили.

Документальний фільм Framing Britney Spears привернув нову увагу до руху фанатів #FreeBritney.

Фільм про Брітні Спірс

У лютому вийшов документальний фільм Framing Britney Spears – про особисте життя Брітні Спірс, який зняло американське видання The New York Times.

Журналісти розкрили скандальні подробиці та показали найяскравіші моменти з життя артистки.

Після виходу фільму бойфренд Брітні – Сем Асгарі публічно став на захист співачки і виступив проти її батька. Він зазначив, що Джеймі Спірс намагається контролювати не тільки кар’єру і фінанси, а й особисте життя доньки.

Джерело: RAPPLER

Фото: Брітні Спірс

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