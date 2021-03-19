Церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться у традиційному форматі у ніч з 25 на 26 квітня.

Організатори церемонії нагородження впевнені в тому, що зможуть гарантувати безпеку учасникам на заході. Також на премії діятиме система, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Учасники церемонії нагородження будуть зобов’язані дотримуватися певних інструкцій залежно від того, звідки вони прибули на Оскар.

Організатори зазначили, що онлайн-формат для проведення заходу не передбачений.

– Варіантів для Zoom, щоб в такому форматі бути присутнім на шоу, не передбачено, – відзначили організатори.

93-а церемонія пройде одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby. Всі учасники нагородження повинні дотримуватися дрес-коду: організатори не хочуть бачити зірок у повсякденному одязі.

Номінанти на Оскар 2021

Американська кіноакадемія оголосила номінантів премії Оскар-2021, яка відбудеться 25 квітня. Зазвичай церемонія нагородження проходить у лютому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.

Найбільшу кількість номінацій отримала драма Девіда Фінчера Манк. Фільми Батько, Мінарі, Іуда і чорний Месія, Земля кочівників, Звук металу і Суд над чиказькою сімкою також є рекордсменами, у них по шість номінацій.

Фото: Getty images

Джерело: Hollywood Reporter