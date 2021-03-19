Український співак Макс Барських презентував новий кліп на пісню Bestseller. Для цього відео співак став блондином.

Цей кліп співак присвятив проблемі соціальних тенденцій. За його словами, сучасні люди все частіше віддаляються від реальності та проводять багато часу в соціальних мережах.

– Кліп має глибокий соціальний підтекст, в якому людину поглинули технології, – зазначає Макс Барських.

У коментарях до відео шанувальники відзначили, що нова пісня Макса Барських варто того, переслухувати її тисячу разів поспіль.

Режисером кліпу став легендарний Алан Бадоєв, який створює кліпи низці популярних зірок, наприклад, Світлані Лободі, Ані Лорак, Ірині Білик та іншим знаменитостям.

Макс Барських

Український співак Макс Барських дав інтерв’ю, в якому поділився тим, як можна знайти душевну рівновагу. Також співак прокоментував чутки про себе.

Барських розповів, що у нього є правила, яких потрібно дотримуватися для знаходження гармонії. Наприклад, потрібно робити тільки те, що подобається. Артист також зазначив, що він спокійно ставиться до чуток про себе. Повне інтерв’ю Макса Барських читайте на Фактах ICTV.

Фото: Макс Барських