Українська співачка Надя Дорофеєва презентувала свій перший ЕР Dofamin.

До сольного міні-альбому Дорофеєвої увійшли п’ять треків. Зірка зазначила, що ця прем’єра дуже важлива для неї.

В міні-альбомі Dofamin розповідається особиста історія життя співачки.

– Виявляється, будь-який спогад можна перетворити в пісню. Закоханість, біль, пристрасть, насолода, залежність – ці відтінки почуття знайомі кожному, і саме вони звучать в моєму першому міні-альбомі Dofamin, – розповіла співачка.

Надя наголосила, що EP Dofamin – це почуття, виражені в музиці. ЕР Дорофеєва створювала спільно з Потапом на MOZGI Studios та Михайлом Бусіним.

– До кожного треку я причетна як автор – для мене це новий досвід, і він подарував мені неймовірне задоволення! – зізналася зірка.

Дорофеєва презентувала кліп на пісню A tebe

Українська співачка Надя Дорофеєва презентувала кліп A tebe, у якому знялася з декількома музикантами.

За її словами, вона хотіла б, що кожен занурився в концертну атмосферу її першого міні-альбому Dofamin. Режисером кліпу став молодий художник Олексій Бондар. У відео вперше з’явилися музиканти, які працюють спільно зі співачкою – гітарист Євген Пугачов та барабанщик Михайло Бірченко.

Фото: Надя Дорофеєва