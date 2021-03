Канадський співак Джастін Бібер презентував новий альбом Justice.

Justice – це шоста студійна робота виконавця. Джастін Бібер розповів, що альбом присвячений розраді та допомозі тим, хто почувається самотнім.

До альбому увійшло 16 пісень, серед них є треки, випущені в 2020 році: Holy з репером Chance the Rapper, Lonely з Бенні Бланко та Anyone.

– Коли на нашій розбитій планеті відбувається багато неправильних речей, всі ми жадаємо відновитися і повернути справедливість людству. Коли я створював альбом, я хотів зробити музику, яка може втішити, щоб люди не почувалися самотніми, – заявив музикант.

Також Джастін Бібер презентував новий кліп на пісню Peaches, яку він виконує разом з Daniel Caesar та Giveon.

Це 12-й трек з нового альбому Justice, який потрапив на стрімінгові сервіси відразу після виходу кліпу в ефір.

Лана Дель Рей представила новий альбом

Американська співачка Лана Дель Рей презентувала новий альбом Chemtrails Over The Country Club.

Альбом налічує 11 композицій, дві з яких – Let Me Love You Like A Woman та одноіменний сингл Chemtrails Over The Country Club співачка представила ще до прем’єри альбому. Справжні поціновувачі можуть відчути, що кожна композиція поєднується з попередніми альбомами Лани Дель Рей.

Фото: Джастін Бібер