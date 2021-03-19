Популярний співак Філіп Кіркоров, який має звання народного артиста України, публічно назвав окупований Крим російським.

На своїй сторінці в Instagram Філіп Кіркоров опублікував відео з виступу в Москві та розповів, що щороку він приїжджає в Крим і дає там концерти. Але через пандемію Covid-19 йому довелося скасувати всі свої виступи.

– Крим – це моє улюблене місце в Росії! Моє місце сили! Тут – мій початок, у 1988 році я приїхав вперше в Ялту на конкурс Кримські зорі. Відтоді я щороку приїжджаю в Крим давати концерти! 2020-й рік став першим і я сподіваюся, єдиним, коли не було моїх концертів через коронавірус, – написав співак.

Кіркоров додав, що скучив за живими зустрічами з публікою, тому він з нетерпінням чекає, коли зможе влаштувати концерт в Криму.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на те, що артист назвав Крим російським і наголосили, що окупована територія належить Україні. Український журналіст Дмитро Гордон прокоментував допис Кіркорова і написав, що це ганьба.



















Кіркоров назвав Крим російським і нарвався на критику / 5 фотографий

Філіп Кіркоров та Україна

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонено в’їзд до України через незаконне відвідування Криму. З цієї ж причини Литва заборонила йому в’їзд на п’ять років.

Цікаво, що у 2019 році в інтерв’ю Ксенії Собчак Кіркоров назвав Крим українським. Співак сказав, що дуже сумує за Україною, і саме тому їздить на півострів із концертами. Він також уточнив, що залюбки поїде в Україну, якщо СБУ зніме заборону на в’їзд.

Звання народного артиста України Філіп Кіркоров отримав у 2008 році за “вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецьких зв’язків України та Росії”. Тоді він підтримав Україну та став продюсером Ані Лорак на конкурсі Євробачення 2008.

Фото: Філіп Кіркоров