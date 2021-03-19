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Наташа Тарчевська |

Лана Дель Рей представила новий альбом Chemtrails Over The Country Club

Вранці 19 березня відбулася прем’єра альбому американської співачки Лани Дель Рей Chemtrails Over The Country Club.

Лана Дель Рей представила новий альбом Chemtrails Over The Country Club

Новинка доступна на всіх музичних стрімінгових платформах. Це вже сьомий студійний альбом Лани Дель Рей.

– Мрійливі та тендітні балади від королеви вінтажного попу, – йдеться в описі альбому на платформі Apple Music.

Chemtrails Over The Country Club налічує 11 композицій, дві з яких – Let Me Love You Like A Woman та одноіменний сингл Chemtrails Over The Country Club Лана представила ще до прем’єри альбому.

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Також платівка налічує два дуетні треки (For Free і Breaking Up Slowly) та кавер відомої виконавиці Джоні Мітчелл (For Free).

Chemtrails Over The Country Club

Цікаво, що прем’єра кліпу на пісню White Dress також запланована на 19 березня.

В мережі з’являються перші рецензії на альбом: критики помічають, що Chemtrails… працює “як точка на часовій шкалі”.

Справжні поціновувачі можуть відчути, що кожна композиція поєднується з попередніми альбомами Лани Дель Рей.

Chemtrails Over The Country Club:що означає

Chemtrails Over The Country Club перекладається як Хіміотраси над клубом у передмісті.

Хіміотраси (або хімтрейли) – одна із найпопулярних міських легенд в США.

Якщо вірити чуткам, то так званий таємний уряд навмисне розпорошує невідомі хімікати над містами Америки за допомогою пасажирських літаків.

Конспірологи переконують, що такі літаки легко впізнати за незвичними конденсаційними слідами. Саме такі сліди згадуються у нових піснях Лани Дель Рей.

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