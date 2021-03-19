Екс-учасниця гурту YUKO Юлія Юріна, яка відтепер виступає під псевдонімом ЮЮ, презентувала свій перший міні-альбом Онліфан і кліп на пісню Молоко.

Дебютний ЕР ЮЮ налічує чотири треки – Молоко, Локоны, Мотыльки і Вебкам.

За словами виконавиці, вона довгий час намагалася всім догодити, крім себе. Але наразі на шляху до того, щоб навчитися бути чесною з собою.

– Дуже часто чужа думка, смаки, стереотипи і очікування не дають нам почути самих себе. Зрозуміти, що нам нав’язано оточуючими, друзями або батьками, а що дійсно подобається. Свої смаки я ховала в папку, від чого сильно втомилася і більше не хочу нікому нічого доводити, – написала Юріна на своїй сторінці в Instagram.

Зйомки кліпу Молоко проходили в Будинку культури Masterskaya.

Задіяні актори – це друзі Юлії, режисер відеоролика – Юлія Лютий-Мороз.

– Молоко – це результат творчості і сил моїх друзів і мого ком’юніті. Ми разом будували декорації, збирали пляшки та келихи для реквізиту. Всі щиро жили, веселилися на майданчику, танцювали і купалися в молоці, – сказала співачка.

Шанувальники і зіркові колеги підтримали початок сольної кар’єри ЮЮ і побажали виконавиці успіху в починаннях.

Гурт YUKO припинив творчу діяльність

У грудні 2020 року гурт YUKO оголосив про припинення творчої діяльності. На прощання музичний колектив порадував своїх шанувальників новою піснею Можна, да нельзя.

За словами Юлії Юріної і Стаса Корольова, 2020 рік став переломним для їх спільної творчості. Вони сказали, що більше не можуть творити разом, але будуть це робити окремо одне від одного.

Фото: Юлія Юріна