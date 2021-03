Американська акторка Шерон Стоун написала мемуари The Beauty of Living Twice, в яких розповіла, що її просили зайнятися сексом з партнером по фільму, а також обдурили під час зйомок в Основному інстинкті.

У своїй автобіографії 63-річна Шерон Стоун пригадала, як один з продюсерів запропонував їй переспати з партнером по фільму. За його словами, це допомогло б поліпшити хімію між їхніми персонажами.

– Вони думали, що якщо я займусь з ним сексом, то він стане прекрасним актором? Ніхто не може бути настільки хорошим у ліжку. Я відчувала, що є можливість просто найняти талановиту людину, яка елементарно хоча б запам’ятає свої репліки. Моя задача була грати, так я їм і сказала, – згадує Шерон.

Акторка також згадала знамениту сцену з еротичного трилера Основний інстинкт. А саме ту, де її героїня під час допиту перекидає ногу на ногу.

Шерон сказала, що знімальна група обманом змусила зняти з себе спідню білизну, пояснивши це тим, що під білою сукнею вона занадто помітна. Їй пообіцяли, що нічого не буде видно і вона не припускала, що на екрані всі побачать її вагіну.

– Після того, як ми відзняли Основний інстинкт, мене покликали подивитися. При цьому були присутні люди, які навіть не мали стосунку до зйомок. Так я вперше побачила свій вагінальний знімок, – сказала Стоун.

Після того, що сталося, акторка дала ляпаса режисерові фільму Полу Верховену і подзвонила своєму адвокату.

Спочатку зірка хотіла заборонити випускати стрічку в прокат, але пізніше передумала. За словами Шерон, вона знала, в якому фільмі знімається і довго боролася за цю роль, тому повинна була бути об’єктивною.

– У мене був вибір. Я подумала і вирішила, що цю сцену потрібно залишити. Чому? Тому що це було правильно і для фільму, і для персонажа, – сказала акторка.

Автобіографія Шерон Стоун вийде 31 березня.

Сальма Гаєк про секс-сцену

Популярна американська акторка Сальма Гаєк розповіла про секс-сцену с Антоніо Бандерасом у фільмі Відчайдушний. Сальма зізналася, що це зараз вона згадує цей момент з посмішкою, а під час зйомок їй зовсім було не до сміху.

Актриса розповіла, що спочатку інтимної сцени не було в сценарії, проте пізніше режисер вніс корективи. Вона була молодою і психологічно не готовою роздягатися на камеру, а Антоніо Бандерас був до неї поблажливий і поводився як справжній джентльмен.