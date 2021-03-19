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Каріна Зуєва |

Офіційно леді: Jerry Heil подарували землю в Шотландії

Популярна українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) отримала британський титул леді.

jerry hail

На своїй сторінці в Instagram Jerry Heil розповіла, що їй подарували землю в Шотландії. Це дало можливість виконавиці офіційно титулуватися як леді.

– Сьогодні перед вами леді Яна Олександрівна Шемаєва. Власниця 30 кв. см землі в Шотландії. Можливо, посаджу там буряки і буду приїжджати полоти на канікулах. Відтепер я офіційно леді, і прошу називати мене тільки так, – жартівливо підписала публікацію Jerry Heil.

Підписники жартівливо поставилися до новини дівчини та привітали її в коментарях.

Jerry Heil втратила голос

Нещодавно Jerry Heil втратила голос через проблеми з ментальним здоров’ям.

Співачка зізналася, що стримувала в собі занадто багато переживань і це обернулося проблемами зі здоров’ям. Також вона розповіла, що працює з психологом для того, щоб розібратися в собі.

Фото: Jerry Heil

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