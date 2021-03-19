Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін одружився зі своєю коханою.

Вчора, 18 березня, 22-річний Андрій Лунін одружився з 25-річною Анастасією Томазовою. Радісною новиною футболіст поділився на своїй сторінці в Instagram.

– Важливий і особливий день у нашому житті. Кохаю тебе, – підписав Лунін свою публікацію.

Урочиста церемонія відбулася в українському посольстві в Мадриді.

Пара прийшла на урочистість у спортивних костюмах – Андрій в блакитному, Анастасія – в білому. В нареченої був весільний букет з білих троянд.

Відомо, що закохані разом уже понад п’ять років, а в грудні 2020 року Лунін освідчився коханій і попросив її руки.

Підписники футболіста пораділи за пару та залишили безліч вітань під публікацією Андрія.

– Найкращий день у житті, – написала на своїй сторінці в Instagram Томазова.

Творці шоу Орел і Решка розлучилися

Творці шоу Орел і Решка Олена та Євген Синельникові розлучилися після 20 років шлюбу.

За словами Олени, вони з Євгеном рано одружилися – йому було 18, а їй 20 років, і вже вичерпали себе як пару. Також вона зазначила, що спільна робота над тревел-шоу теж внесла свої корективи. Незважаючи на це, Синельникова сказала, що вже відкрита до нових стосунків.

Фото: Андрій Лунін