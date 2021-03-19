Американського актора Армі Хаммера звинуватили у зґвалтуванні жінки в Лос-Анджелесі у 2017 році.

24-річна Еффі виступила зі звинуваченнями під час віртуальної прес-конференції.

Однак 34-річний Хаммер відкидає всі звинувачення.

Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що актор виступає у ролі підозрюваного в розслідуванні сексуального насильства, яке почали 3 лютого.

Дівчина розповіла, що вперше познайомилася з Хаммером у 2016 році у Facebook, коли їй було 20 років.

– Я закохалася в нього миттєво, – зазначила вона.

Жінка стверджувала, що поки розвивалися стосунки Хаммер використовував тактику маніпуляції для того, щоб контролювати її.

За словами дівчини, актор згодом ставав більш жорстоким.

Жінка звинуватила актора у жорстокому поводженні з нею морально, емоційно і сексуально.

Передбачуване зґвалтування сталося 24 квітня 2017 року.

– Армі Хаммер ґвалтував мене понад чотири години у Лос-Анджелесі, протягом яких він неодноразово бив мене головою об стіну, залишаючи синці на моєму обличчі, – розповіла Еффі.

Вона намагалася втекти, але він не дозволяв їй це зробити.

– Я думав, що він збирався вбити мене. Потім він пішов, не піклуючись про моє благополуччя. Я була в шоці. І не могла повірити, що той, кого я кохала, зробив це зі мною, – поділилася потерпіла.

Дівчина намагалася вкротити собі віку через почуття провини.

Адвокат Хаммера Ендрю Бреттлер відкинув звинувачення.

За його словами, всі стосунки Хаммера з жінкою були повністю узгодженими, обговорюваними та взаємними.

Бреттлер надіслав BBC знімок екрана з текстовими повідомленнями, які нібито були відправлені обвинувачем. Вони містили пропозиції щодо екстремальної сексуальної поведінки.

Згідно з матеріалами адвоката, Хаммер відповів жінці, що не хоче підтримувати з нею такі стосунки.

Скандал з Армі Хаммером

У січні 2021 року екс-дівчина Армі Хаммера модель Пейдж Лорен розповіла, що час, проведений з актором, був як у 50 відтінках сірого, але без кохання.

Про канібалізмі Армі Хаммера під час інтиму – читайте на Фактах ICTV.