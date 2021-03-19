Відомий російський співак Валерій Меладзе прокоментував вагітність своєї дружини, екс-учасниці гурту ВІА Гра Альбіни Джанабаєвої.

Нещодавно, 15 березня, стало відомо, що в родині Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої очікується поповнення. У співака вже є п’ятеро дітей – троє дочок від першого шлюбу і двоє синів – від нинішнього.

На своїй сторінці в Instagram 55-річний виконавець жартівливо прокоментував появу шостої дитини. Валерій опублікував фото за столом зі своїми доньками та сказав, що місця вистачить на всіх.

– Хоч би чого я домігся в житті, хоч би скільки пісень переспівав, хоч у яких країнах побував, я завжди залишаюся татом. Мої діти – це найцінніше і найкраще, що є в моєму житті. За цим столом вистачить місця і для моїх дочок, і для моїх синів. Але, схоже, скоро знадобиться ще один стілець, – написав Меладзе під своєю публікацією.

Тетяна Арнтгольц народила другу дитину

У родині акторів Тетяни Арнтгольц та Марка Богатирьова поповнення. У подружжя народилась перша спільна дитина – син.

Радісною новиною на своїй сторінці в Instagram поділився чоловік акторки. Хлопчика назвали Данило.

Фото: Валерій Меладзе