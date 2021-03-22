Відома американська супермодель Наомі Кемпбелл знялася оголеною.

На своїй сторінці в Instagram Наомі Кемпбелл розмістила фото, на якому позує на тлі водойми топлес. На чорно-білому знімку 50-річна модель постала в плавках і з вінком з пір’я на голові.

Зірка зазначила, що це фото було зроблено під час зйомок для британського глянцю I-D у Кенії.

– Ти – королева. Дуже гарна, – прийшли в захват шанувальники супермоделі.

Ратаковскі вразила відвертими фото

Під час вагітності топ-модель Емілі Ратаковскі активно ділилася відвертими знімками. Зірка публікувала фото, на яких були ледь прикриті інтимні місця.

Варто зазначити, що дівчина народила первістка 8 березня. Хлопчика назвали Сильвестром.

Фото: Луїс Родрігес