Дружина американського актора Брюса Вілліса зворушливо привітала його з 12-річчям шлюбу.

На своїй сторінці в Instagram 42-річна Емма Гемінг оприлюднила спільне фото з 66-річним Брюсом Віллісом та привітала актора з річницею шлюбу.

Емма зізналася в коханні зірці фільму Міцний горішок та зазначила, що все життя мріяла про такого чоловіка, як Брюс Вілліс.

– Я дійсно кохаю цього хлопця до Місяця і назад! Хоча були часи, коли я із задоволенням висадила б його на Місяці і повернулася б на Землю одна. Адже такий вигляд і мають 12 років шлюбу, правильно? У нас було багато фантастичних зльотів і сумовитих падінь. Але він – абсолютно мій чоловік. Немає нікого, з ким би я хотіла пройти через цю божевільну річ, яка називається шлюбом, окрім нього. Він – моя сім’я. Він і дав мені сім’ю, а також багато іншого. Я мріяла про нього і кохаю його до глибини душі, – зворушливо написала Емма.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг одружилися 2009 року. Пара виховує двох доньок – восьмирічну Мейбел та шестирічну Евелін. Два роки тому подружжя повторно обмінялося обітницями.

Брюса Вілліса вигнали з аптеки

Відомого американського актора Брюса Вілліса попросили залишити аптеку в Лос-Анджелесі, після того, як він відмовився вдягти медичну маску.

Відвідувачі аптеки були розчаровані тим, що актор не дотримується карантинних норм. До того ж на шиї в нього висіла бандана, якою він міг закрити частину обличчя.

Фото: Емма Гемінг