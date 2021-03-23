Мартін Скорсезе зніме серіал про життя професійного боксера Майка Тайсона

Американський кінорежисер і продюсер Мартін Скорсезе зніме біографічний серіал про життя найвисокооплачуванішого в історії професійного боксера Майка Тайсона.

Легендарного спортсмена зіграє американський співак і актор Джеймі Фокс, відомий за ролями у фільмах Джанго вільний і Нова людина павук: висока напруга.

– Я давно хотів розповісти свою історію. Я з нетерпінням чекаю співпраці, щоб представити публіці історію, яка не тільки показує мій професійний і особистий шлях, але також надихає, – поділився боксер.

Мартін Скорсезе планував зробити екранізацію про життя боксера вже довгий час. Попередньо режисер повідомляв, що це буде фільм. Однак незабаром Скорсезе ухвалив рішення, що він зніме цілий серіал.

Відзначається, що серіал буде називатися Тайсон. З чуток, події в екранізації охоплюватимуть все життя легендарного боксера Майка Тайсона.

Фільм Мартіна Скорсезе

Американська технологічна компанія Apple профінансує фільм американського режисера Мартіна Скорсезе Вбивці місячної квітки.

Новий трилер режисера – екранізація книги журналіста Девіда Гранна, яка розповідає історію загибелі племені корінних американців Осейдж у 1920-ті роки. Головні ролі у фільмі зіграють Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро.