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Валентина Чорна |

На ліжку в міні-сукні: Леся Нікітюк продемонструвала довгі ноги

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася своїми довгими ногами на відпочинку в Єгипті.

Леся Никитюк

На сторінці в Instagram Леся Нікітюк оприлюднила фото, на якому продемонструвала свої довгі ноги.

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На світлині зірка позує на ліжку в чорній короткій сукні. Свій образ телеведуча довершила босоніжками та яскравим макіяжем.

– Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? – жартома запитала Леся.

Шанувальники Лесі Нікітюк оцінили новий знімок телеведучої та засипали компліментами її довгі ноги та шикарний зовнішній вигляд.

Леся Нікітюк про участь у Холостячці

Українська телеведуча Леся Нікітюк не стане героїнею шоу Холостячка, адже її це не цікавить.

Після закінчення першого сезону шоу, де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина, телеглядачі обговорювали, хто ж стане наступною дівчиною, за серце якої будуть боротися чоловіки. Серед претенденток глядачі висували кілька кандидатур – Аліна Гросу, Тіна Кароль, Леся Нікітюк і Міша Романова.

Однак 33-річна Леся зазначила, що історію про Білосніжку і сімох гномів вже всі читали й бачили, тому її участь в шоу буде недоречною.

Фото: Леся Нікітюк

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