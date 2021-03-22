В особняк американського актора Джонні Деппа пробрався безпритульний чоловік. Правоохоронні органи затримали невідомого. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

У четвер, 18 березня, в будинок Джонні Деппа, що на Голлівудських пагорбах, вдерся невідомий.

Спочатку чоловіка помітили на території прилеглого домоволодіння. Саме сусіди актора звернулися до поліції. Потім небажаний гість, перестрибнувши через паркан опинився в особняку кінозірки.

Коли правоохоронці прибули на виклик, то невідомий якраз приймав душ. Також він заліз у таємний бар Деппа та напився.

Оскільки чоловік відмовився виходити, поліцейським довелося вибити двері. Через це бездомного притягли до кримінальної відповідальності за вандалізм.

Netflix видалив фільми з Джонні Деппом

Із американського відділення сервісу Netflix видалили фільми з Джонні Деппом. Більшість підписників ресурсу переконані, що це пов’язано з судовою справою щодо конфлікту Джонні Деппа і Ембер Герд.