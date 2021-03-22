PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Напився та прийняв душ: безпритульний чоловік вдерся в будинок Джонні Деппа

В особняк американського актора Джонні Деппа пробрався безпритульний чоловік. Правоохоронні органи затримали невідомого. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Джонни Депп

У четвер, 18 березня, в будинок Джонні Деппа, що на Голлівудських пагорбах, вдерся невідомий.

Спочатку чоловіка помітили на території прилеглого домоволодіння. Саме сусіди актора звернулися до поліції. Потім небажаний гість, перестрибнувши через паркан опинився в особняку кінозірки.

Коли правоохоронці прибули на виклик, то невідомий якраз приймав душ. Також він заліз у таємний бар Деппа та напився.

Читайте
Скандал з Ембер Херд: суд розглянув оскарження Джонні Деппа

Оскільки чоловік відмовився виходити, поліцейським довелося вибити двері. Через це бездомного притягли до кримінальної відповідальності за вандалізм.

Netflix видалив фільми з Джонні Деппом

Із американського відділення сервісу Netflix видалили фільми з Джонні Деппом. Більшість підписників ресурсу переконані, що це пов’язано з судовою справою щодо конфлікту Джонні Деппа і Ембер Герд.

Джерело: TMZ

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка