Український продюсер Юрій Нікітін розповів про роман зі співачкою Іриною Білик.

В одному з інтерв’ю Юрій Нікітін зізнався, що на початку стосунків з Іриною Білик їм було нелегко жити разом, адже вони заробляли мало грошей. Фінансові труднощі тривали протягом п’яти років.

– Коли ми познайомилися, Іра була дуже ніжною, зворушливою та тендітною, але при цьому неймовірно творчою і талановитою. Стосунки з нею спочатку допомагали моїй кар’єрі, але потім це стало заважати, – розповів Нікітін.

Ірина Білик мріяла про дітей в той час, коли Нікітін хотів досягти ще більшого успіху в українському шоу-бізнесі.

Згодом пара дійшла спільного висновку, що їм ще не час ставати батьками.

– Я висловлював свою позицію: Чи точно зараз, чи точно у розквіт кар’єри? Якщо в Іри були такі питання, і у мене, то очевидно, що щось не те відбувалося між нами, – сказав Юрій.

Після восьми років цивільного шлюбу Нікітін і Білик поставили крапку у стосунках. Це сталося на піку кар’єри співачки, тому, попри розрив, вони продовжували співпрацювати один з одним.

– Це був дуже складний період. Для мене це був не просто розрив чисто людський. Я розумів, що я залучений в цей бізнес з Іриною Білик. Як його ділити, незрозуміло. І тоді по швах тріснула вся наша компанія, – розповів Нікітін.

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Фото: Ірина Білик, Юрій Нікітін