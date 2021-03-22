PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Наша компанія тріснула по швах: Нікітін про розрив стосунків з Білик

Український продюсер Юрій Нікітін розповів про роман зі співачкою Іриною Білик.

Ирина Билык, Юрий Никитин

В одному з інтерв’ю Юрій Нікітін зізнався, що на початку стосунків з Іриною Білик їм було нелегко жити разом, адже вони заробляли мало грошей. Фінансові труднощі тривали протягом п’яти років.

– Коли ми познайомилися, Іра була дуже ніжною, зворушливою та тендітною, але при цьому неймовірно творчою і талановитою. Стосунки з нею спочатку допомагали моїй кар’єрі, але потім це стало заважати, – розповів Нікітін.

Ірина Білик мріяла про дітей в той час, коли Нікітін хотів досягти ще більшого успіху в українському шоу-бізнесі.

Читайте
Не стримуй погляд: Ірина Білик презентувала кліп з космічними мотивами

Згодом пара дійшла спільного висновку, що їм ще не час ставати батьками.

– Я висловлював свою позицію: Чи точно зараз, чи точно у розквіт кар’єри? Якщо в Іри були такі питання, і у мене, то очевидно, що щось не те відбувалося між нами, – сказав Юрій.

Після восьми років цивільного шлюбу Нікітін і Білик поставили крапку у стосунках. Це сталося на піку кар’єри співачки, тому, попри розрив, вони продовжували співпрацювати один з одним.

– Це був дуже складний період. Для мене це був не просто розрив чисто людський. Я розумів, що я залучений в цей бізнес з Іриною Білик. Як його ділити, незрозуміло. І тоді по швах тріснула вся наша компанія, – розповів Нікітін.

Дует НеАнгели розпався

Український поп-гурт НеАнгели розпався після 15 років у шоу-бізнесі.

Музичний продюсер гурту Юрій Нікітін наголосив, що рішення про розпад колективу – це не спонтанний крок солісток. Саме Нікітін півроку тому вперше запропонував Славі та Вікторії сольний формат, який, на його думку, є логічним продовженням їхніх кар’єр.

Фото: Ірина Білик, Юрій Нікітін

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка