Герцоги Сассекські Гаррі та Меган в скандальному інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіли, що таємно одружилися за три дні до публічної церемонії весілля. Їхні слова спростовує оприлюднене свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу Гаррі та Меган підтверджує, що пара дійсно одружилася 19 травня 2018 року, в день, коли відбулася урочиста церемонія одруження в Віндзорському замку.

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Стівен Бортон, чиновник, який оформляв Спеціальну ліцензію на шлюб, заявив, що Меган щось наплутала під час інтерв’ю Опрі Вінфрі.

– Мені дуже шкода, але Меган явно спантеличена та дезінформована. Вони не одружилися трьома днями раніше на очах у архієпископа Кентерберійського. Те, що відбулося 19 травня 2018 року на очах мільйонів людей по всьому світу, було офіційним весіллям, визнаним Англіканською церквою і законом, – розповів Стівен Бортон.

Також він додав, що Гаррі та Меган не могли офіційно укласти шлюб на території Фрогмор-хауса, оскільки це несанкціоноване місце і там не було достатньої кількості свідків.

Більше того, щоб пара одружилася була складена Спеціальна ліцензія, якою королева Єлизавета дає дозвіл на шлюб, і в якій зазначено місце проведення церемонії.

– Підозрюю, що вони обмінялися деякими простими клятвами, які, можливо, написали самі, як це модно, і сказали їх перед архієпископом – або, що більш імовірно, це була проста репетиція, – пояснив чиновник.

Інтерв’ю Меган та Гаррі

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіли про таємне весілля та стать майбутньої дитини. Також Меган Маркл повідомила, як хотіла вчинити самогубство та як при дворі обговорювали колір шкіри їхнього первістка.

Герцогиня розповіла, що вийшла заміж за принца Гаррі за три дні до публічної церемонії їхнього одруження, яка відбулася 19 травня 2018 року. На приватній церемонії був присутній лише архієпископ Кентерберійський (духовний очільник Церкви Англії у Великій Британії).

Джерело: The Sun

Фото: Getty images