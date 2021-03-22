Співачка Світлана Лобода, яка наразі проживає в Росії, поділилася рідкісним знімком з доньками.

На своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода опублікувала фото зі своїми дітьми – Євангеліною та Тільдою.

Судячи з усього, знімок архівний, оскільки зроблений під час відпочинку. Тріо постало на тлі моря. Артистка позувала в червоному купальнику і пляжній накидці.

Обличчя молодшої доньки Лобода все ще тримає в таємниці та фотографує дівчинку тільки зі спини.

– Це любов, – лаконічно підписала знімок співачка.

Лобода презентувала новий кліп

На початку березня Світлана Лобода представила кліп на пісню Родной. Співачка зізналася, що ця робота дуже важлива для неї, оскільки це відео про кожного з нас і про любов.

Відеоролик вийшов драматичним міні-фільмом. У кліпі розповідається історія чоловіка та жінки, почуття між якими ще не згасли, але вони не можуть бути разом через життєві обставини.

Фото: Світлана Лобода