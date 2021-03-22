PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Це кохання: Світлана Лобода опублікувала рідкісний знімок з доньками

Співачка Світлана Лобода, яка наразі проживає в Росії, поділилася рідкісним знімком з доньками.

Светлана Лобода

На своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода опублікувала фото зі своїми дітьми – Євангеліною та Тільдою.

Судячи з усього, знімок архівний, оскільки зроблений під час відпочинку. Тріо постало на тлі моря. Артистка позувала в червоному купальнику і пляжній накидці.

Читайте
Улюблене місто: Світлана Лобода повернулася до Києва після тривалої паузи

Обличчя молодшої доньки Лобода все ще тримає в таємниці та фотографує дівчинку тільки зі спини.

– Це любов, – лаконічно підписала знімок співачка.

Лобода презентувала новий кліп

На початку березня Світлана Лобода представила кліп на пісню Родной. Співачка зізналася, що ця робота дуже важлива для неї, оскільки це відео про кожного з нас і про любов.

Відеоролик вийшов драматичним міні-фільмом. У кліпі розповідається історія чоловіка та жінки, почуття між якими ще не згасли, але вони не можуть бути разом через життєві обставини.

Фото: Світлана Лобода

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка