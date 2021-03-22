Екс-учасниця романтичного шоу Холостяк 11, порноакторка Анастасія Распутіна розповіла про свою мрію.

На сторінці в Instagram Анастасія Распутіна зізналася, що мріє про щасливу та дружну сім’ю. Дівчина зазначила, що саме цього їй не вистачало в дитинстві, адже її виховувала лише мама.

– Я росла без батька. І, здавалося б, моя сім’я не повна, але моя мама замінила мені не просто батька, а й увесь світ. Я шалено люблю її! Шалено! І я мрію про свою сім’ю. Про спільні свята біля каміна, поїздки на море, коли на піску залишаються сліди маленьких дитячих ніжок моєї донечки… Я вже навіть ім’я придумала. Мабуть, я мрію про те, чого мені дуже не вистачало, – зізналася Настя.

Анастасія залишила шоу Холостяк за власним бажанням у третьому випуску. Вона звинуватила своїх суперниць у лицемірстві і зазначила, що не може більше перебувати в такому колективі.

У відповідь на це головний герой проекту Михайло Заливако запропонував їй переїхати в інший будинок, але Анастасія не погодилася.

Як пройшов третій випуск шоу Холостяк 11

19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу Холостяк 11 з Михайлом Заливаком.

Під час нього головний герой проекту вперше поцілував одну з учасниць. Поцілунок дістався Юлії на прізвисько Зайка.

Також дівчата з двох будинків дізналися про існування одне одного та почали з’ясовувати стосунки. Загалом у третьому випуску шоу Холостяк залишили вісім учасниць.

Фото: Анастасія Распутіна