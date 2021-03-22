Оля Полякова вирішила провести локдаун з користю та полетіла відпочивати в теплі краї. Артистка поділилася знімком, на якому вона та її дочка позують у купальниках.

На своїй сторінці в Instagram Полякова дала ясно зрозуміти, що вирушила на відпочинок у південну країну, однак, куди саме, зірка не повідомила.

Артистка опублікувала фото, на якому постала зі своєю 16-річною донькою Машею. Мама та донька позували в купальниках і сонцезахисних окулярах.

– На пляж, – лаконічно підписала знімок зірка.

У січні артистка відпочивала на Мальдівах разом з родиною.

Донька Олі Полякової потрапила в лікарню

Нещодавно старшу доньку Олі Полякової госпіталізували. Пізніше Маша розповіла, що її забрали на швидкій допомозі з апендицитом.

Незважаючи на цей інцидент, дівчина продовжувала активно вести соціальні мережі та показувала підписникам свою палату.

Фото: Оля Полякова