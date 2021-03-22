Дружина і концертний директор Віктора Павліка Катерина Реп’яхова пішла в декретну відпустку та полетіла на відпочинок.

Катерина повідомила, що залишила роботу, оскільки настав час думати про себе і про швидку появу малюка. Дівчина перебуває на 28-му тижні вагітності.

– Наразі я вчуся делегувати обов’язки. Поки що не зрозуміла, наскільки мені це подобається і виходить. Незвично, коли концерти і тур проходять без мене. Але я точно знаю, що наразі передусім я повинна думати про себе та про сина, – написала Катерина.

Декрет Реп’яхова вирішила почати яскраво та полетіла відпочивати в Єгипет разом з мамою.

Однак на своїй сторінці в Instagram дівчина вже висловилася щодо відпочинку та сервісу в готелі, в якому вони зупинилися. Вона наголосила, що обслуговування не таке як слід, а на її обурення ніхто з персоналу не реагує.

Варто відзначити, що нещодавно Катерина відпочивала в Єгипті разом з Віктором Павліком.

Реп’яхова про фінансові проблеми

Ще наприкінці січня Катерина Реп’яхова скаржилася на фінансові проблеми в їхній родині з Віктором Павліком. Дівчина зізналася, що рік карантину позначився на матеріальному становищі та мінімум на 150 тис. грн вони в мінусі щомісяця.

Також Реп’яхова заявила, що Павлік допомагає своїй попередній родині матеріально. Через почуття провини і відповідальності він виплачує колишній дружині Ларисі Созаєвій кредит за квартиру.

Фото: Катерина Реп’яхова