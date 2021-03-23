Відома дизайнер, архітектор, блогер та власниця титулу Місіс International-2020 Вікторія Файнблат започаткувала благодійний фонд та проект Право на комфорт, який буде допомагати дітям з неповних і малозабезпечених сімей, сиротам та дітям з інвалідністю покращувати їхні житлові умови.

Про це дизайнер розповіла в ефірі програми Життя відомих людей.

Вікторія Файнблат створила фонд та проект, аби допомогти дітям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, та покращити не тільки їхні житлові умови, а й надати їм медичну, психологічну та юридичну допомогу.

– Якщо я можу допомогти комусь змінити житлові умови на краще, то і життя цієї дитини зміниться. Тому що мати бажання вчитися в обдертих стінах, з поганими трубами, загорнутими у ковдру та без опалення, при цьому, маючи важку життєву історію, яка гнітить щодня, дуже важко, – зазначила дизайнер.

Саме тому проект буде продовжувати відбирати учасників для покращення їхнього житла і надалі.

Перш за все фонд буде надавати допомогу дітям, які лишились без батьків, перебувають під опікою літніх родичів, дітям із інвалідністю, які мешкають у жахливих умовах.

Для участі потрібно заповнити заявку на сайті фонду Право на комфорт. Для участі у якості мецената або волонтера також необхідно звернутися до фонду.

Показ проекту стартує у квітні на платформі YouTube.

Настя Каменських виставила свій одяг на аукціон

У середині лютого українська співачка Настя Каменських розпочала аукціон своїх речей. За словами виконавиці, вона зібрала милі її серцю одяг, взуття та аксесуари, в яких проживала важливі моменти життя.

Отримані кошти артистка пообіцяла перевести на допомогу онкохворим дітям. Відомо, що за тиждень Каменських вдалося зібрати понад 68 тис. грн.

Фото: Вікторія Файнблат