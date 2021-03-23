Канадський актор Кіану Рівз зіграє головну роль і спродюсує бойовик та аніме-серіал для Netflix за мотивами своєї серії коміксів Brzrkr, що розповідає про безсмертного воїна на ім’я Берсерк.

Комікси про Берсерка описують жорстоку епічну сагу про 80-тисячорічні битви безсмертного воїна протягом століть. Берсерк – полусмертний і напівбог, вимушений вдаватися до насильства через накладене прокляття. Він починає працювати на американський уряд, натомість герой хоче дізнатися правду про своє походження та про те, як він може загинути.

Попередньо буде 12 серій, ідею екранізації своїх коміксів Кіану Рівз розробляв протягом декількох років. Першою вийде екранізація бойовиків, за нею – аніме-серіал, який розширить всесвіт Берсерка. Кіану Рівз зіграє головну роль у бойовику, а також озвучить свого персонажа в аніме-серіалі.

Продюсерами екранізацій стануть Росс Річі та Стівен Крісті. Адам Йоелін з американського видавництва коміксів Boom! Studios стане виконавчим продюсером. Видавець також уклав з Netflix контракт на право показу цих екранізацій.

Серія коміксів про Берсекса раніше принесла величезний успіх для Boom! Studios. Перший випуск коміксу тиражем понад 615 тис. копій блискавично розкупили, що зробило його найбільш продаваним дебютом майже за 30 років.

Найочікуваніші фільми 2021 року

Через пандемії коронавірусу більшість кінострічок, які повинні були вийти у 2020 році, перенесли на 2021 рік. З цієї причини 2021 рік обіцяє порадувати яскравими екранізаціями та хорошим кіно.

Серед найбільш очікуваних фільмів 2021 року – Матриця 4 від режисера Лани Вачовскі, головну роль в якому зіграє Кіану Рівз. Також Дюна від режисера Денні Вільньова та остання поява Деніела Крейга у ролі Джеймса Бонда.