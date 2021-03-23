Популярний співак Макс Барських показав, як розпочинається його ранок і опублікував відверте фото, на якому продемонстрував своє спортивне тіло.

На своїй сторінці в Instagram Макс Барських розповів, що його ранок починається з зарядки.

На відео співак показав, як він віджимається та стоїть у планці. Під час цього на ньому були лише труси.

Також співак зазначив, що в нього прекрасний настрій, незважаючи на похмуру погоду.

– Радість, – лаконічно підписав Барських свій знімок.

На чорно-білому фото артист продемонстрував свій прес і підтягнуте тіло.

Макс Барських представив новий кліп

Російська співачка Zivert і українських співак Макс Барських презентували новий кліп на пісню Bestseller. Відео присвячене проблемі соціальних тенденцій. За словами артиста, люди віддають багато свого часу соціальним мережам.

Відеоролик Барських та Zivert – Bestseller зібрав вже понад 6,8 млн переглядів.

Фото: Макс Барських