PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Лише в трусах: Макс Барських показав, як розпочинається його ранок

Популярний співак Макс Барських показав, як розпочинається його ранок і опублікував відверте фото, на якому продемонстрував своє спортивне тіло.

Макс Барських

На своїй сторінці в Instagram Макс Барських розповів, що його ранок починається з зарядки.

На відео співак показав, як він віджимається та стоїть у планці. Під час цього на ньому були лише труси.

Також співак зазначив, що в нього прекрасний настрій, незважаючи на похмуру погоду.

– Радість, – лаконічно підписав Барських свій знімок.

На чорно-білому фото артист продемонстрував свій прес і підтягнуте тіло.

Макс Барских

Макс Барських представив новий кліп

Російська співачка Zivert і українських співак Макс Барських презентували новий кліп на пісню Bestseller. Відео присвячене проблемі соціальних тенденцій. За словами артиста, люди віддають багато свого часу соціальним мережам.

Відеоролик Барських та Zivert – Bestseller зібрав вже понад 6,8 млн переглядів.

Фото: Макс Барських

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка