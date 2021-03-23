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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Музичну премію YUNA 2021 перенесли через Covid-19

Десяту ювілейну церемонію нагородження YUNA 2021 перенесли на 20 квітня 2021 року.

YUNA 2021

У Києві з 20 березня до 9 квітня запровадили жорсткі карантинні обмеження, в рамках яких заборонено проводити масові культурні заходи. Тому організаторам премії довелося змінити дату проведення з 31 березня на 20 квітня.

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Хедлайнерами шоу-програми стануть топові українські артисти – The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Інших учасників церемонії організатори оголосять пізніше.

Головним ведучим премії стане шоумен Володимир Остапчук, а в другій частині вечора його співведучою буде Маша Виноградова.

Глядачі також зможуть подивитися грандіозне шоу та першими дізнатися імена переможців ювілейної YUNA. Це стало можливим завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 — головному музичному каналу країни — М1.

20 квітня в ефірі каналу відбуватимуться прямі включення з червоної доріжки, а вже о 20.00 розпочнеться пряма трансляція премії.

Премія YUNA 2021 – список номінантів

Організатори музичної премії YUNA 2021 оприлюднили список номінантів. У номінації потрапили роботи, які вийшли з 1 листопада 2019 до 31 жовтня 2020 року.

Повний список номінантів премії YUNA 2021  – читайте на Фактах ICTV.

Фото: прес-служба премії YUNA

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