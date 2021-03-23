Російська співачка Юліанна Караулова вагітна первістком. Радісною новиною артистка вирішила поділитися в своєму новому кліпі на пісню Так сильно.

На своїй сторінці в Instagram 32-річна Юліанна Караулова опублікувала фото з животиком.

– Ми дуже щасливі і я рада, що ви тепер теж разом з нами. Кліп на пісню Так сильно – довгоочікувана і хвилююча робота зі зрозумілих причин, – сказала Караулова.

Відеоролик знято в спокійних тонах. Артистка співає про тактильне та сильне кохання до чоловіка.

Батько дитини – саунд-продюсер Андрій Чорний. У 2016 році чоловік освідчився коханій і попросив її руки, проте офіційно вони ще не оформили свої стосунки.

Альбіна Джанабаєва вагітна

Нещодавно, 15 березня, стало відомо, що екс-учасниця гурту ВІА Гра і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною. Пара вже виховує двох синів – Луку і Костянтина.

Співачка поділилася радісною новиною в своєму мікроблозі. Імовірно, артистка перебуває мінімум на п’ятому місяці вагітності.

Фото: Юліанна Караулова