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Валентина Чорна |

Не відчуваю смаків: Ксенія Мішина захворіла на коронавірус

Українська акторка Ксенія Мішина захворіла на коронавірус.

Ксения Мишина

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина оприлюднила відео, на якому зізналася, що захворіла на коронавірус і не відчуває смаків. Зірка повідомила, що відпочиватиме та займатиметься лікуванням.

– Друзі, яка смачна редька! Якби я не бачила, що це редька, то я б навіть не зрозуміла, тому що в мене коронавірус, – зізналася Мішина.

Ксенія разом зі своїм обранцем Олександром Елертом та сином Платоном два тижні перебуватиме на самоізоляції.

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Мішина зазначила, що почувається добре. Акторка не засмутилася через хворобу, оскільки у неї з’явилася можливість відпочити.

Ксенія Мішина про насильство у стосунках

Головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка Ксенія Мішина розповіла про аб’юзивні стосунки та шлях до самореалізації.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка записала відео, у якому розповіла про важкий період свого життя. Вона поділилася, що зустрічалася із хлопцем, який був справжнім диктатором.

Мішина зазначила, що її життя почало змінюватися у той момент, коли вона усвідомила, що такі стосунки – це ненормально.

Фото: Ксенія Мішина 

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