Російська телеведуча і відеоблогер Настя Івлєєва знялася оголеною для обкладинки чоловічого журналу Playboy.

За словами Насті Івлєєвої, вона вирішила порадувати себе та зробити подарунок на 30-річчя у вигляді обкладинки в чоловічому глянці Playboy. Зірці виповнилася кругла дата 8 березня. Ведуча підкреслила, що саме зараз вона впевнена в собі та своїх силах.

На фотографії відеоблогер постала повністю оголеною, ледь прикривши груди рукою.

– На свої чудові 30 років я зробила собі подарунок. Зустрічайте, обкладинка Playboy. Я обрала для цього найкращий час, адже впевнена в собі як ніколи. Я та моя команда виконали всю роботу самі. Починаючи від продюсування кожної дрібниці, закінчуючи фотографом і дизайном. Тому сміливо вважаємо, що це найкраща і найдорожча обкладинка за історію російського Playboy, – написала Івлєєва на своїй сторінці в Instagram.

Також зірка заінтригувала своїх підписників і зазначила, що всередині журналу фотографії ще кращі.

Івлєєва показала архівні знімки

У січні Настя Івлєєва поділилася архівними знімками. У своєму мікроблозі дівчина опублікувала фотографії дев’ятирічної давності.

Також зірка розповіла, як вона переїхала з Санкт-Петербурга в столицю Росії, де її першою роботою був хостес.

Фото: Настя Івлєєва