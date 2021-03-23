Принц Гаррі влаштувався на роботу в Кремнієву долину

Принц Гаррі вперше у житті влаштувався на офіційну роботу. Він став головним виконавчим директором у каліфорнійській компанії BetterUp, яка займається коучингом, консультуванням і наставництвом.

Проте онук Єлизавети ІІ не виконуватиме офісну роботу. Його звільнили від управління персоналом і складання фінансових звітів.

Натомість він братиме участь у всіх нарадах і виступатиме на спеціальних заходах компанії у Сан-Франциско. Також принц Гаррі розроблятиме стратегію продуктів, займатиметься благодійністю і проводитиме лекції про психічний стан здоров’я.

Компанія BetterUp була заснована як стартап у 2013 році у Кремнієвій долині (штат Каліфорнія).

За словами принца Гаррі, він використовує застосунок BetterUp з січня і почав переговори з компанією ще у 2020 році. Про його призначення планують оголосити 24 березня.

— Я хочу допомогти впливати на життя людей. Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного покращення життя, — заявив він.

Наразі невідомо, яку зарплату він отримуватиме на цій посаді.

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У січні 2020 року принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовились від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти британську королівську сім’ю і отримувати державне фінансування.

Після цього королівська пара переїхала в Канаду, а потім – у США.

Минулого року подружжя підписало контракт з агентством по організації лекцій і публічних виступів, з яким зокрема співпрацюють Барак і Мішель Обама. Також вони уклали контракт із компанією Netflix і домовилися з сервісом Spotify про випуск свого подкасту.

Джерело: The Wall Street Journal