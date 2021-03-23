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Каріна Зуєва |

Сподіваюся, не вижене з дому: Павлік не виключив, що колись буде на утриманні дружини

Відомий український співак Віктор Павлік зізнався, що колись настане час, коли він буде на утримуванні у своєї молодої дружини.

Віктор Павлік

В ефірі програми Ранок з Україною 55-річний артист зазначив, що за інтернетом майбутнє, тому він не виключає, що через роки його буде утримувати дружина.

26-річна Катерина Реп’яхова є концертним директором свого чоловіка, а також заробляє на рекламі в Instagram.

– Я не сумніваюся в тому, що колись прийде час і я буду на утриманні у своєї дружини. Сподіваюся, що вона мене не вижене з дому, а допомагатиме і водитиме за руку через дорогу, – сказав Павлік.

Катерина Реп’яхова пішла в декрет

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова пішла в декрет і полетіла відпочивати в Єгипет зі своєю мамою.

Дівчина зазначила, що вже прийшов час подумати про себе і про швидку появу на світ їхнього сина. Реп’яхова перебуває на 28-му тижні вагітності.

Фото: Віктор Павлік

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