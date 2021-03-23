93-я церемонія вручення премії Оскар відбудеться без ведучого.

Організатори кінопремії Оскар 2021 зазначили, що замість ведучого розважати гостей та глядачів церемонії будуть зірки, які і оголосять переможців у ніч з 25 на 26 квітня.

До цього нагородження тричі проходило в такому форматі. У 1989 році публіці замість вступного монологу продемонстрували 11-хвилинний музичний кіносюжет.

У 2019 актор Кевін Харт відмовився від ролі ведучого через скандал навколо його різких висловлювань проти ЛГБТ-спільноти.

Практика проведення Оскара без ведучого отримала високі рейтинги та багато схвальних відгуків, тому в 2020 році організатори повторили цей досвід.

93-я церемонія пройде одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby, оскільки таким чином можна забезпечити соціальну дистанцію всім учасникам премії.

Премія Оскар 2021 пройде офлайн

Церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться у традиційному форматі у ніч з 25 на 26 квітня.

Організатори церемонії нагородження зазначили, що онлайн-формат для проведення заходу не передбачений. Вони впевнені в тому, що зможуть гарантувати безпеку всім присутнім на премії. Також на заході діятиме система, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Джерело: Deadline