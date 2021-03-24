Внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл втретє стала мамою.

39-річна Зара Тіндолл народила хлопчика в неділю, 21 березня. Радісну новину повідомив чоловік Зари, екс-гравець у регбі Майк Тіндолл, у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby.

– Неділя стало набагато кращою, тому що в моєму будинку з’явився маленький хлопчик! – сказав Майк.

За словами Майка, Зара народила вдома у ванній, оскільки вони не встигли доїхати до лікарні.

– На щастя, акушерка, яка збиралася зустріти нас в лікарні, перебувала недалеко, тому вона під’їхала. А коли ми вже вжили всіх необхідних заходів, за нею приїхала ще одна акушерка! – поділився чоловік.

Хлопчика назвали Лукас Філіп і він став десятим правнуком королеви Великобританії Єлизавети II.

Друге ім’я малюку дали на честь дідуся Зари принца Філіпа.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn — mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021

Що відомо про Зару Тіндолл

Зара Тіндолл – єдина донька принцеси Анни та її першого чоловіка Марка Філліпса.

Зара перенесла два викидні у 2014 та 2016 роках та стала першою королівською особою, яка відкрито розповіла про свій трагічний досвід. Майк Тіндолл та Зара одружилися 30 липня 2011 року. У пари вже є дві доньки – шестирічна Мія Грейс та дворічна Лена Елізабет.

Меган Маркл вагітна

Королівську родину незабаром чекає ще одне поповнення. Герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна другою дитиною. Вона завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

Меган Маркл та Гаррі дуже щасливі, адже їхній первісток Арчі стане старшим братом.

Фото:Getty images

Джерело: Daily Mail