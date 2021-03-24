Внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл втретє стала мамою.
39-річна Зара Тіндолл народила хлопчика в неділю, 21 березня. Радісну новину повідомив чоловік Зари, екс-гравець у регбі Майк Тіндолл, у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby.
– Неділя стало набагато кращою, тому що в моєму будинку з’явився маленький хлопчик! – сказав Майк.
За словами Майка, Зара народила вдома у ванній, оскільки вони не встигли доїхати до лікарні.
– На щастя, акушерка, яка збиралася зустріти нас в лікарні, перебувала недалеко, тому вона під’їхала. А коли ми вже вжили всіх необхідних заходів, за нею приїхала ще одна акушерка! – поділився чоловік.
Хлопчика назвали Лукас Філіп і він став десятим правнуком королеви Великобританії Єлизавети II.
Друге ім’я малюку дали на честь дідуся Зари принца Філіпа.
Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn
— mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021
Що відомо про Зару Тіндолл
Зара Тіндолл – єдина донька принцеси Анни та її першого чоловіка Марка Філліпса.
Зара перенесла два викидні у 2014 та 2016 роках та стала першою королівською особою, яка відкрито розповіла про свій трагічний досвід. Майк Тіндолл та Зара одружилися 30 липня 2011 року. У пари вже є дві доньки – шестирічна Мія Грейс та дворічна Лена Елізабет.
Меган Маркл вагітна
Королівську родину незабаром чекає ще одне поповнення. Герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна другою дитиною. Вона завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.
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Фото:Getty images
Джерело: Daily Mail