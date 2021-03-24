Українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла на період локдауну в Єгипет, де відвідала концерт Дмитра Монатіка.

Ведуча не могла пропустити таку подію і пішла на виступ виконавця зі своїми друзями.

Леся танцювала в перших рядах і зазначила, що ще ніколи в житті не отримувала такого задоволення.

– Концерт Монатіка закінчився для всіх, але не для нас. Ми продовжували до третьої години ночі, – розповіла Нікітюк вранці, збираючись на зйомку.

Полякова з донькою відправилася на відпочинок

Українська співачка Оля Полякова полетіла відпочивати в теплі краї, однак, куди саме, зірка не повідомила.

Виконавиця опублікувала у своєму мікроблозі знімок, на якому вона та її 16-річна донька Маша позують у купальниках.

Фото: Леся Нікітюк