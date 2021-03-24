Епатажна співачка MARUV розповіла про те, що страждає від болю в колінах.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео, на якому показала туго перемотане еластичним бинтом коліно.

Активні та запальні танці виконавиці даються взнаки і несуть неприємні наслідки.

– Нарешті настав той час, коли мій найкращий друг – еластичний бинт. Друзі, для тих, у кого болять коліна, – класний та недорогий засіб. Але тільки на початкових стадіях, – сказала MARUV.

Співачка наголосила, що за серйозніших проблем цей засіб не допоможе. Будь-які медикаменти можна використовувати тільки після консультацій з лікарем.

MARUV презентувала новий кліп

Новий трек MARUV – це ремейк пісні Сrush американської співачки Дженніфер Пейдж.

Відеоролик на цей трек артистка зняла в звичному для себе стилі. Виконавиця з’явилася в червоному напівпрозорому костюмі з латексними вставками.

Всі дії в новому кліпі MARUV – Сrush відбуваються в супроводі хореографічної постановки балету.

Фото: MARUV