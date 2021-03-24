Новий випуск чоловічого журналу Playboy Russia з телеведучою та інстаблогером Анастасією Івлєєвою запідозрили в плагіаті української обкладинки.

Автор грудневого випуску української версії журналу Playboy Даніела Рубінштейн помітила схожість двох обкладинок та зазначила, що, ймовірно, команда з Росії надихнулася її роботою.

– Грудневий номер Playboy був першою діджитал 3D обкладинкою за 68 років існування журналу. У російському Playboy використовувалися ті самі графічні елементи, що і в грудневому номері. Ба більше, використовувався той же одяг українського бренду. Особисто мені і нашій команді дуже приємно, що вас надихнула наша робота! – написала Даніела.











Скандал через обкладинку з Івлєєвою: російський Playboy запідозрили в плагіаті / 3 фотографии

Продюсер російської версії журналу Олег Селістра досить різко відповів, що раніше не бачив українську обкладинку.

Також він зазначив, що журнал Playboy створює обкладинки в стилі Cyberpunk з 2010 року.

– Ніхто ваш проект в очі не бачив із нашої команди. Хочете – ведіть відкриту суперечку з журналом Playboy. Наводити вам мільйон прикладів на тему плагіату, зокрема й вашої роботи – вважаю необґрунтованою тратою часу й дурістю, – відповів Олег.











Скандал через обкладинку з Івлєєвою: російський Playboy запідозрили в плагіаті / 3 фотографии

Настя Івлєєва на обкладинці Playboy

Російська телеведуча та інста блогер Настя Івлєєва знялася оголеною для обкладинки чоловічого журналу Playboy.

Таким чином зірка вирішила зробити собі подарунок на 30-річчя. На думку Івлєєвої, це найкраща та найдорожча обкладинка за історію російського Playboy.

Фото: Даніела Рубінштейн, Анастасія Івлеєєва