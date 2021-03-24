Дружина українського артиста Dzidzio, співачка Slavia (справжнє ім’я – Ярослава) зізналася, що чоловік був проти того, щоб вона будувала сольну кар’єру.

В одному з інтерв’ю Slavia розповіла, що Dzidzio забороняв їй спілкуватися з журналістами, ходити на різні шоу та будь-яким чином заявляти про себе. Він хотів, щоб його жінка займалася лише сімейними справами.

Slavia зазначила, що у 2018 році вирішила взяти участь у вокальному шоу Х-Фактор, поки її чоловік був на гастролях у Франції. Але, щоб не злити Dzidzio, дівчина свідомо “провалила” виступ на проекті.

– Мене взяли до тренувального табору. Я там була три дні і думаю: “Так, Михайло повертається завтра. І що ж мені робити?”. Я виступала як-небудь, щоб провалити виступ. Мені головне, щоб мене показали, а пройти далі неважливо, – розповіла Slavia.

Dzidzio пояснював дружині, що їй не варто будувати сольну кар’єру, оскільки йому б хотілося, щоб Slavia була берегинею домашнього вогнища.

Дружина Dzidzio знялася топлес

Співачка Slavia поділилася відвертим знімком та розповіла, що завжди розпочинає свій ранок зі склянки води. Вона радить пити теплу воду натщесерце за 30 хвилин до сніданку.

Дівчина зазначила, це один із секретів її стрункої фігури та гарного самопочуття.

Фото: Slavia