Відома американська реп-виконавиця Ліззо поділилася відвертим відео, на якому продемонструвала свої пишні форми.

Співачка часто ділиться зі своїми шанувальниками пікантними фото і відео. Цього разу артистка опублікувала ролик, на якому ляснула себе по сідниці.

Ліззо позувала в чорному топі і напівпрозорих стрінгах.

– Це те, що ми називаємо впевненістю в своєму тілі. Я за прийняття себе, але це занадто, – думки шанувальників реп-виконавиці розійшлися.

Відео співачки зібрало 1,5 млн переглядів менше ніж за добу.

Ешлі Грем опублікувала відверте фото

Відома американська модель plus-size Ешлі Грем поділилася відвертим знімком. У своєму мікроблозі зірка опублікувала серію фото, одне з яких виявилося відвертим.

На головному знімку зірка позує в чорному комплекті спідньої білизни, яка увиразнює її пишну фігуру. При цьому Грем п’є воду.

Фото: Lizzo