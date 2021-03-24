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Валентина Чорна |

Встигнути все: Ані Лорак знову приїхала в Україну

Популярна співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, знову приїхала в Україну.

Ани Лорак

На своїй сторінці в Instagram Ані Лорак оприлюднила фото, на якому позує на тлі київсього ЦУМу.

– Мета – встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого та незвичайного, – написала співачка.

У сторіз зірка показала фото у студії однієї з українських радіостанцій.

На світлині Лорак сидить у навушниках за столом та дає інтерв’ю. А на іншому фото вона позує разом з українським ведучим Славою Дьоміним.

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У січні цього року Ані Лорка вже приїжджала до України. Тоді вона прогулялася вулицями Києва та поділилася відповідними знімками з шанувальниками.

  • Ані Лорак знову приїхала в Україну – подробиці
  • Ани Лорак
  • Ані Лорак знову приїхала в Україну – подробиці
  • Ани Лорак
Встигнути все: Ані Лорак знову приїхала в Україну / 2 фотографии

Ані Лорак з’явилася на публіці з колишнім чоловіком

Співачка Ані Лорак разом з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу та донькою Софією відвідала вечірку, яку організував Філіп Кіркоров.

Кароліна та Мурат прийшли під ручку та мило спілкувалися один з одним. Шанувальники співачки здивувалися, адже пара розлучилася 31 січня 2019 року після 13-ти років шлюбу.

Фото: Ані Лорак

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