Ані Лорак знову приїхала в Україну – подробиці

Популярна співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, знову приїхала в Україну.

На своїй сторінці в Instagram Ані Лорак оприлюднила фото, на якому позує на тлі київсього ЦУМу.

– Мета – встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого та незвичайного, – написала співачка.

У сторіз зірка показала фото у студії однієї з українських радіостанцій.

На світлині Лорак сидить у навушниках за столом та дає інтерв’ю. А на іншому фото вона позує разом з українським ведучим Славою Дьоміним.

У січні цього року Ані Лорка вже приїжджала до України. Тоді вона прогулялася вулицями Києва та поділилася відповідними знімками з шанувальниками.







Встигнути все: Ані Лорак знову приїхала в Україну / 2 фотографии

Ані Лорак з’явилася на публіці з колишнім чоловіком

Співачка Ані Лорак разом з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу та донькою Софією відвідала вечірку, яку організував Філіп Кіркоров.

Кароліна та Мурат прийшли під ручку та мило спілкувалися один з одним. Шанувальники співачки здивувалися, адже пара розлучилася 31 січня 2019 року після 13-ти років шлюбу.

Фото: Ані Лорак