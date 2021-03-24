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Валентина Чорна |

За сина: Квіткова розсекретила дорогий подарунок від Добриніна

Блогер Даша Квіткова розповіла, який подарунок підготував їй чоловік Микита Добринін перед народженням первістка.

Даша Квіткова та Микита Добринін

В одному з інтерв’ю Даша зізналася, що Микита дуже щасливий, що скоро стане батьком. Тому він навіть не став чекати народження малюка, щоб потішити кохану та зробити їй подарунок.

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Нікіта придбав для дружини автомобіль, про який вона завжди мріяла.

– Він вже зробив мені подарунок, до народження сина. Ми просто на нього чекаємо. Микита подарував мені машину. Вона готується спеціально на замовлення, бо я хотіла бежевий салон, підігрів керма та усілякі такі штучки, – поділилася Даша.

Зараз Даша перебуває на п’ятому місяці вагітності. Квіткова розповіла, що вони вже обрали три імені для малюка, але остаточне рішення подружжя ухвалить після народження сина.

Квіткова розповіла про вагітність

Блогер Даша Квіткова розповіла про вагітність та зміни в організмі.

Даша зізналася, що під час вагітності у неї виникли проблеми з пам’яттю та уважністю. Також вона підкреслила, що кожної ночі відчуває процес зростання малюка та спить, обіймаючи животик.

Фото: Микита Добринін

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