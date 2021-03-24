Дружина українського співака Dzidzio, виконавиця Slavia (справжнє ім’я Ярослава) поділилася відвертим знімком і розповіла про свій ранковий ритуал.

Співачка з рушником на голові позувала топлес на тлі природи. Slavia розповіла, як їй вдається підтримувати форму.

За словами Ярослави, вона розпочинає ранок зі склянки теплої води, яку випиває натщесерце за 30 хвилин до сніданку.

Виконавиця наголосила, що вода повинна бути не холодною, оскільки організм витрачає багато енергії, щоб її нагріти.

– Я відчула на собі і зрозуміла, що вода – наше все, після переїзду до Києва, коли організм дав збій. Я возила воду з-під Львова, до якої звикла, але дедалі рідше бувала вдома. Перепробувала багато магазинної, набирала в різних джерелах, заморожувала і розморожувала, перш ніж знайти ту, яка мені підходить, – поділилася Slavia.

Співачка наголосила, що вона не з тих, хто п’є по 1,5-2 л води.

– П’ю стільки, скільки хочеться. Вранці воду заряджаю: молюся над нею, дякую і прошу, щоб вона наділила мене молодістю, красою, енергією та любов’ю, – сказала виконавиця.

Це найвідвертіший знімок в Instagram дружини Dzidzio.

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Фото: Slavia