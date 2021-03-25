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Валентина Чорна |

Девід Аксельрод втратив волосся через Covid-19

Український співак Девід Аксельрод втратив волосся через Covid-19.

Девід Аксельрод

Девід Аксельрод перехворів коронавірусною інфекцією в січні 2021 року, проте її наслідки він відчуває досі.

На своїй сторінці в Instagram виконавець оприлюднив фото, на якому позує з короткою зачіскою. Хоча раніше в Аксельрода було довге та розкішне волосся.

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Девід зазначив, що втрата волося – це один із побічних ефектів хвороби. Шанувальники співака написали, що з такою зачіскою він має дуже стильний вигляд.

– Волосся покладено на вівтар боротьби з Covid-19. Це один із побічних ефектів цієї хвороби. Як каже народна мудрість: Волосся не зуби – відросте.

А якщо не відросте, то ходити як Трамп чи Лукашенко не буду. Краще вже як Стейтем чи “міцний горішок” Брюс, – написав Аксельрод.

Дружина Девіда, Олена Мозгова зізналася, що під час хвороби її чоловіку було дуже погано. Він навіть надсилав їй відео з лікарні, у якому прощався з дружиною та просив поцілувати їхню доньку Соломію.

Алісса Мілано втратила волосcя через Covid-19

Девід Аскельрод – не перший, хто постраждав від втрати волосся після коронавірусної інфекції. Раніше голлівудська акторка Алісса Мілано показала, як виймає пасмами волосся після того, як перехворіла на Covid-19.

Вона закликала всіх серйозніше ставитися до пандемії та носити маски, адже коронавірус може дуже негативно вплинути на стан здоров’я людини. Науковці попереджали, що втрата волосся може бути одним із наслідків Covid-19.

Фото: Девід Аксельрод

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