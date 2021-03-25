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Валентина Чорна |

Дізналася випадково: Alyona Alyona захворіла на коронавірус

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona захворіла на коронавірус.

Alyona Alyona

Alyona Alyona зазначила, що почувається добре, а хвороба протікає майже безсимптомно.

Про Covid-19 зірка дізналася випадково, оскільки була впевнена, що це звичайна застуда. Лише заради власної цікавості вона здала ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

 -У мене часто гайморит, у мене хронічне протікання хвороби зазвичай. Просто був постійно набряклий ніс та соплі. Думаю, піду перевірюся. На сьомий день виявилося, що це коронавірус – розповіла зірка.

Alyona Alyona зазначила, що смак та нюх у неї зникали лише на п’ять днів, а загалом перебіг хвороби почався на десятий день.

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Наразі артистка перебуває вдома та не втрачає оптимізму. На самоізоляції Alyona Alyona працює над презентацією нового альбому Галас, реліз якого відбудеться 8 квітня.

Alyona Alyona поділилася відвертими фото

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася відвертими фото в білизні.

На світлинах зірка позує в чорному спідньому комплекті з мереживними вставками. Реп-виконавиця закликає всіх жінок приймати своє тіло та любити себе такими, якими вони є.

Фото: Аlyona Аlyona

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