Американська акторка та співачка Ешлі Тісдейл вперше стала мамою.

У 35-річної Ешлі Тісдейл та її чоловіка Крістофера Френча 23 березня народилася донька. Щасливі батьки зізналися, що дівчинку назвали Джупітер Айріс.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила ніжне фото, на якому показала крихітну ручку немовляти. З радісною новиною акторку привітали сотні шанувальників.

Ешлі Тісдейл та Крістофер Френч одружилися у 2014 році. У вересні 2020 року зірка повідомила про те, що скоро стане мамою.

Протягом всієї вагітності Ешлі часто публікувала милі фото з округлим животом. Немовля стало первістком для обох батьків.

Зара Тіндолл народила третю дитину

Внучка королеви Великої Британії Єлизавети II Зара Тіндолл стала мамою втретє.

Зара народила немовля 21 березня вдома у ванній, оскільки не встигла доїхати до лікарні. Хлопчика батьки назвали Лукас Філіп, і він став десятим правнуком королеви Великої Британії Єлизавети II.

Фото: Ешлі Тісдейл