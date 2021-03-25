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Валентина Чорна |

Ешлі Тісдейл народила первістка

Американська акторка та співачка Ешлі Тісдейл вперше стала мамою.

Ешлі Тісдейл

У 35-річної Ешлі Тісдейл та її чоловіка Крістофера Френча 23 березня народилася донька. Щасливі батьки зізналися, що дівчинку назвали Джупітер Айріс.

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На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила ніжне фото, на якому показала крихітну ручку немовляти. З радісною новиною акторку привітали сотні шанувальників.

Ешлі Тісдейл та Крістофер Френч одружилися у 2014 році. У вересні 2020 року зірка повідомила про те, що скоро стане мамою.

Протягом всієї вагітності Ешлі часто публікувала милі фото з округлим животом. Немовля стало первістком для обох батьків.

Зара Тіндолл народила третю дитину

Внучка королеви Великої Британії Єлизавети II Зара Тіндолл стала мамою втретє.

Зара народила немовля 21 березня вдома у ванній, оскільки не встигла доїхати до лікарні. Хлопчика батьки назвали Лукас Філіп, і він став десятим правнуком королеви Великої Британії Єлизавети II.

Фото: Ешлі Тісдейл

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